Мелешин: «У Станковича есть чему поучиться, мне приятно с ним работать»
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
«Он хороший тренер, много лет играл в Европе, много чего выиграл. Он очень умный, у него есть чему поучиться и мне приятно с ним работать», — сказал Мелешин «СЭ».
В первом туре РПЛ сезона-2024/25 красно-белые 21 июля на выезде сыграют против «Оренбурга».
Александр Абустин
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|20.07
|15:00
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|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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