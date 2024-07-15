Мелешин: «У Станковича есть чему поучиться, мне приятно с ним работать»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Он хороший тренер, много лет играл в Европе, много чего выиграл. Он очень умный, у него есть чему поучиться и мне приятно с ним работать», — сказал Мелешин «СЭ».

В первом туре РПЛ сезона-2024/25 красно-белые 21 июля на выезде сыграют против «Оренбурга».

Александр Абустин