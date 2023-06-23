Нападающий «Рубина» Фаттахов перейдет в «Кубань»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Рубина» Ленар Фаттахов перейдет в «Кубань». Воспитанник казанского клуба перейдет в команду статусе свободного агента.

В прошлом сезоне 20-летний форвард провел 6 матчей в первой лиге, один в Кубке России и не отличился результативными действиями.

«Рубин» в сезоне-2022/23 занял первое место в первой лиге и вернулся в РПЛ. «Кубань» финишировала на 14-й строчке, спасшись от вылета во вторую лигу в последнем туре.