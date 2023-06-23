Спортивный директор «Спартака» Эшуорт вернулся в Россию

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Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт вернулся в Россию из Казахстана, сообщает Metaratings.

Ранее сообщалось, что Эшуорт находится в отъезде.

53-летний англичанин занимает пост спортивного директора «Спартака» с сентября 2022 года. В июне появлялась информация, что клуб находится в поисках замены для Эшуорта.