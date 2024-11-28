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Сегодня, 11:00

Каштанов: «И вдруг позвонил Григорий Иванов. У меня слезы счастья потекли!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал об общении с президентом «Урала» Григорием Ивановым.

— Как в «Урале» проходило ваше общение с президентом клуба Григорием Ивановым? Он говорил, что вы несколько раз просили отпустить его из команды.

— Для меня Григорий Викторович всегда будет отцом. Ведь как я попал в РПЛ? Играл за «Волгу» из Ульяновска против «Урала-2». Он приехал на тот матч. А через несколько дней мне позвонил: «Не хочешь к нам перейти?» Можете себе представить мои эмоции? Играю во второй лиге. А мне набирает президент клуба РПЛ! Да у меня даже жена не поверила, что это правда! У меня аж слезы счастья потекли от услышанного в трубке. В тот момент готов был до Екатеринбурга пешком идти!

— Но как быть с его словами о том, что после прошлого сезона вы хотели покинуть «Урал»?

— Мне действительно поступали звонки от других клубов. Были приглашения. Подходил к Григорию Викторовичу, говорил ему об этом. Сейчас думаю: может, и не стоило мне так поступать? Может, следовало сконцентрироваться на «Урале». Просто, понимаете, я такой человек...

— Какой?

— Амбициозный. Для меня деньги никогда не стояли на первом месте. Я же в свое время и в «Пятерочке» поработал. И не скрываю этого, не стыжусь! Я понимаю, что, пока есть силы и здоровье, нужно играть в футбол. Да, у меня контракт с «Уралом» закончится только через год. И я мог просто спокойно сидеть в ФНЛ, получать зарплату (При Евгении Аверьянове Каштанов перестал попадать в стартовый состав «Урала». — Прим. «СЭ»). Но я не такой! Все время сыну говорю, что деньги не решают все в нашем мире.

Хочу, чтобы Григорий Викторович как можно дольше работал в «Урале». Он хороший человек. И всем интересен. Игрокам, болельщикам, прессе. В РПЛ без него, мне кажется, стало скучно. Яркий. У нас, когда сборы были, он все время по полю ходил, подкалывал: «Ты чего по воротам попасть, что ли, не можешь?» В зал приходил. Смотришь на него и думаешь: какой же красавец! С утра он в теннис играет, в форме себя держит. Вы бы видели, как Григорий Викторович с внуками возится!

— Как?

— Он с внуком сидит на скамейке, наблюдают за тренировкой. Потом выйдут на поле — мяч попинают. Ну это же круто! Это и есть жизнь. Внуки должны гордиться таким дедушкой!

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов
Григорий Иванов (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Маркус Вендел

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Бителло

Динамо

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