Каштанов: «И вдруг позвонил Григорий Иванов. У меня слезы счастья потекли!»
Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал об общении с президентом «Урала» Григорием Ивановым.
— Как в «Урале» проходило ваше общение с президентом клуба Григорием Ивановым? Он говорил, что вы несколько раз просили отпустить его из команды.
— Для меня Григорий Викторович всегда будет отцом. Ведь как я попал в РПЛ? Играл за «Волгу» из Ульяновска против «Урала-2». Он приехал на тот матч. А через несколько дней мне позвонил: «Не хочешь к нам перейти?» Можете себе представить мои эмоции? Играю во второй лиге. А мне набирает президент клуба РПЛ! Да у меня даже жена не поверила, что это правда! У меня аж слезы счастья потекли от услышанного в трубке. В тот момент готов был до Екатеринбурга пешком идти!
— Но как быть с его словами о том, что после прошлого сезона вы хотели покинуть «Урал»?
— Мне действительно поступали звонки от других клубов. Были приглашения. Подходил к Григорию Викторовичу, говорил ему об этом. Сейчас думаю: может, и не стоило мне так поступать? Может, следовало сконцентрироваться на «Урале». Просто, понимаете, я такой человек...
— Какой?
— Амбициозный. Для меня деньги никогда не стояли на первом месте. Я же в свое время и в «Пятерочке» поработал. И не скрываю этого, не стыжусь! Я понимаю, что, пока есть силы и здоровье, нужно играть в футбол. Да, у меня контракт с «Уралом» закончится только через год. И я мог просто спокойно сидеть в ФНЛ, получать зарплату (При Евгении Аверьянове Каштанов перестал попадать в стартовый состав «Урала». — Прим. «СЭ»). Но я не такой! Все время сыну говорю, что деньги не решают все в нашем мире.
Хочу, чтобы Григорий Викторович как можно дольше работал в «Урале». Он хороший человек. И всем интересен. Игрокам, болельщикам, прессе. В РПЛ без него, мне кажется, стало скучно. Яркий. У нас, когда сборы были, он все время по полю ходил, подкалывал: «Ты чего по воротам попасть, что ли, не можешь?» В зал приходил. Смотришь на него и думаешь: какой же красавец! С утра он в теннис играет, в форме себя держит. Вы бы видели, как Григорий Викторович с внуками возится!
— Как?
— Он с внуком сидит на скамейке, наблюдают за тренировкой. Потом выйдут на поле — мяч попинают. Ну это же круто! Это и есть жизнь. Внуки должны гордиться таким дедушкой!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3