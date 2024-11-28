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Сегодня, 11:15

Каштанов: «Жена мне говорит: «Достал ныть! Что ты сделал для футбола? Только «сникерсы» ешь!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Алексей Каштанов.
Фото ФК «Факел»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал, как мог бросить футбол.

— Но вы-то сами не хотели бросить футбол после игр на любительском уровне и отсутствия предложений от профессиональных клубов?

— Да я в принципе и закончил с футболом. Мы с женой поехали в Московскую область, потому что супруге досталась квартира от ее бабушки. Мы жили в Королеве. И я просто пошел играть за «Росич» на КФК. Мы как-то встречались с «Родиной», и на меня обратил внимание спортивный директор Алексей Николаевич Зинин. Пригласил на просмотр. В итоге мне предложили контракт. Посоветовался с женой и решил вернуться в большой футбол, захотел вновь попробовать свои силы на профессиональном уровне. Правда, вскоре случился еще один эпизод, из-за которого я опять едва не ушел из футбола.

— Расскажите.

— Играли с «Локомотивом-Казанкой». Меня выпустили на замену на 75-й минуте. А потом ребята рассказали, что тренеры хотели произвести обратную замену, убрать меня с поля. И вот это меня прям задело. Я так жене и сказал: «У меня уже двое детей. Надоело такое отношение!» Сейчас-то я понимаю, что просто искал какие-то отмазки и отговорки. Видимо, слабый был еще. Все-таки отец рано умер и меня воспитывали мама, бабушка. Наверное, не хватало мужской руки. Но это тоже хороший опыт.

— И как отреагировала супруга на ваши слова?

— «Ты достал ныть! Что ты сделал для футбола-то? «Сникерсы» свои ешь, за питанием не следишь. Давай находи себе тренера по физподготовке, приводи себя в норму».

— Прислушались к ней?

— Да. Нашел тренера. Уже четыре года с ним вместе в зале работаем. А жена у меня с тех пор за питание отвечает.

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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