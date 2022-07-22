Александр Кержаков назвал сильнейшего вратаря в структуре «Зенита»
Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, в прошлом сезоне возглавлявший «Нижний Новгород», в интервью «СЭ» высказал мнение о вратарях сине-бело-голубых.
— Михаил, ваш младший брат обмолвился в интервью, что в конце сезона подумывал о завершении карьеры. Вы были среди тех, кто его отговаривал?
— Скажу честно — я не знал, что у брата были такие мысли, со мной эту тему не обсуждал. Впрочем, парень он взрослый, рассудительный, сам отвечает за свои поступки. Зачем мне его отговаривать или к чему-то принуждать?
Я рад, что Миша в итоге остался в «Зените». Мне кажется, он сделал правильный выбор. Как и клуб, который предложил продлить контракт еще на сезон. Уверен, опыт и мастерство брата помогут «Зениту».
— Сейчас Михаил там вновь на вторых ролях. А первый номер — юный Одоевский.
— На мой взгляд, в структуре «Зенита» есть голкипер, который на данный момент гораздо сильнее и того и другого. Причем брату я об этом говорил. Речь о Никите Гойло, с которым в прошлом сезоне мне довелось поработать в «Нижнем Новгороде». Там он играет на правах аренды. Отличный вратарь, в августе исполнится 24 года. Странно, что в «Зените» шанса пока так и не получил.
Хотя и Одоевский — парень очень перспективный. По своим качествам может стать первым номером «Зенита» на долгие годы. Но сначала нужно окрепнуть, заматереть, набить шишки...
В прошлом сезоне Гойло провел 4 матча за «Нижний» и пропустил 3 гола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1