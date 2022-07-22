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Александр Кержаков назвал сильнейшего вратаря в структуре «Зенита»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Никита Гойло.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, в прошлом сезоне возглавлявший «Нижний Новгород», в интервью «СЭ» высказал мнение о вратарях сине-бело-голубых.

— Михаил, ваш младший брат обмолвился в интервью, что в конце сезона подумывал о завершении карьеры. Вы были среди тех, кто его отговаривал?

— Скажу честно — я не знал, что у брата были такие мысли, со мной эту тему не обсуждал. Впрочем, парень он взрослый, рассудительный, сам отвечает за свои поступки. Зачем мне его отговаривать или к чему-то принуждать?

Я рад, что Миша в итоге остался в «Зените». Мне кажется, он сделал правильный выбор. Как и клуб, который предложил продлить контракт еще на сезон. Уверен, опыт и мастерство брата помогут «Зениту».

— Сейчас Михаил там вновь на вторых ролях. А первый номер — юный Одоевский.

— На мой взгляд, в структуре «Зенита» есть голкипер, который на данный момент гораздо сильнее и того и другого. Причем брату я об этом говорил. Речь о Никите Гойло, с которым в прошлом сезоне мне довелось поработать в «Нижнем Новгороде». Там он играет на правах аренды. Отличный вратарь, в августе исполнится 24 года. Странно, что в «Зените» шанса пока так и не получил.

Хотя и Одоевский — парень очень перспективный. По своим качествам может стать первым номером «Зенита» на долгие годы. Но сначала нужно окрепнуть, заматереть, набить шишки...

В прошлом сезоне Гойло провел 4 матча за «Нижний» и пропустил 3 гола.

Александр Кержаков. Александр Кержаков: «В «Зените» есть голкипер, который сильнее и брата, и Одоевского»

Александр Кержаков
Никита Гойло
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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