Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать интервью генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе, в котором тот объяснил, почему клуб решил не продлевать контракт с 73-летним специалистом. Напомним, что с 1-го июня клуб возглавит Марко Николич.

— Не буду комментировать. Надо вводить лицензирование для руководителей клубов, — сказал Семин. (Виталий Айрапетов)

«При Николиче «Локо» будет играть в более осмысленный футбол». Первое интервью Кикнадзе после ухода Семина