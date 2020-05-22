«Надо вводить лицензирование для руководителей клубов». Семин — об интервью Кикнадзе
14:28
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать интервью генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе, в котором тот объяснил, почему клуб решил не продлевать контракт с 73-летним специалистом. Напомним, что с 1-го июня клуб возглавит Марко Николич.
— Не буду комментировать. Надо вводить лицензирование для руководителей клубов, — сказал Семин. (Виталий Айрапетов)
«При Николиче «Локо» будет играть в более осмысленный футбол». Первое интервью Кикнадзе после ухода Семина
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