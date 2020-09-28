«Мы вернулись в гонку». Живоглядов о победе над ЦСКА
00:12
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал «СЭ» победу над ЦСКА (1:0) в 9-м туре Тинькофф РПЛ.
— Как я говорил до этого, у нас была важная игра с «Тамбовом», — заявил Живоглядов «СЭ». — В ней нужно было побеждать, чтобы переломить психологическое давление, снять напряжение. А сегодня мы вернулись в гонку. Очень рад, что заработали три очка, поднялись в турнирной таблице. Эта победа придает уверенности. Все хорошо, движемся в нужном направлении. (Севастиан Терлецкий)
Опрос
проголосовало: 77455Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи