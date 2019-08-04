"Мы нацелены только на победу". Магнуссон - о матче ЦСКА с "Рубином"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 4-го тура с "Рубином".

- Мы ожидаем тяжелой игры против сложного соперника, - цитирует Магнуссона пресс-служба в Twitter. - Они сыграли вничью с "Локомотивом", затем одержали две победы, так что они в хорошей форме. В предсезонке мы их крупно обыграли, но сейчас все будет иначе, ведь это официальная игра. На старте сезона важно набрать как можно больше очков, так что мы нацелены только на победу.

Матч "Рубин" - ЦСКА состоится в воскресенье 4 августа в 19.00. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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