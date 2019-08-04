"Мы нацелены только на победу". Магнуссон - о матче ЦСКА с "Рубином"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 4-го тура с "Рубином".
- Мы ожидаем тяжелой игры против сложного соперника, - цитирует Магнуссона пресс-служба в Twitter. - Они сыграли вничью с "Локомотивом", затем одержали две победы, так что они в хорошей форме. В предсезонке мы их крупно обыграли, но сейчас все будет иначе, ведь это официальная игра. На старте сезона важно набрать как можно больше очков, так что мы нацелены только на победу.
#Matchday! Постараемся продлить победную серию!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 4, 2019
⚽️ #РубинЦСКА
🏆 #РПЛ
🕘 19:00 мск
🏟 Центральный (Казань)
📺 Матч Премьер pic.twitter.com/RFNrXz6cRe
Матч "Рубин" - ЦСКА состоится в воскресенье 4 августа в 19.00. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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