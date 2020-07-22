Мурад Мусаев: «Краснодар» мечтал зацепиться за второе место, но...»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Ахматом» (4:0) в матче 30 тура Тинькофф премьер-лиги заявил, что доволен итогами прошедшего сезона несмотря на серьезные проблемы, с которыми пришлось столкнуться, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также специалист добавил, что еще один игрок — защитник Йон Гудни Фьолусон — покинул команду.

— Первый тайм был сложным, соперник играл в 5 защитников, агрессивно, практически не давал свободных зон, — отметил Мусаев. — Мы забили трудовой гол. Во втором тайме гол Кабеллы многое решил. Соперник перешел на 4 защитника, пошел в атаку, стало много свободных зон, мы воспользовались этим. Забили 2 мяча в быстрых атаках. Это важная победа. Мы счастливы, что в таком плотном графике нашли силы, проявили характер и добились победы.Оценить прошедший сезон? Начался очень тяжело, мы потеряли Перейру, потеряли Каборе, тяжелые травмы получили Газинский, Классон. Взяли Кабеллу, но он вскоре тоже получил тяжелую травму. Мы вошли в сезон с недостаточно сыгранной командой, Ману и Берг добавились к нам по ходу сезона. Была тяжелая кадровая ситуация. Я благодарен ребятам, что до нового года мы набрали достаточно большое количество очков и выступили достойно. Концовка сезона сбилась из-за пандемии. Многие теряли очки, и мы мечтали зацепиться за двойку, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов, но в каких-то моментах нам не хватило кадровых ресурсов, в каких-то моментах были ошибки и футболистов и тренеров. Мы теряли футболистов на ровном месте, но при всех сложностях мы довольны результатом. На сегодняшний день получили то, что заслужили.

Фьолусон? Плохая форма в том числе, он проигрывал конкуренцию. Он покидает команду, это его последний день в «Краснодаре». Он провел ряд хороших матчей. Я считаю, он добавил команде, сам стал лучше. Хочу выразить благодарность за совместную работу и пожелать удачи.

— «Краснодар» наконец-то показал свою игру после серии не самых выдающихся матчей. В чем вы видите причину такого возвращения?

— Трудно говорить, каждая игра складывалась по-разному. Мы владели подавляющим преимуществом в матче с «Динамо» до 18-й минуты. Там небольшая потеря концентрации, но потом тяжело было играть вдесятером. Но каждая игра — это новая история. У нас были хорошие игры на этом отрезке — и с «Ростовом», и с «Зенитом», и с «Уралом». Игра никуда не пропала.

— За счет чего команда может выйти на более высокий уровень?

— За счет работы.

— Как считаете, клубу нужен нападающий?

— Зачем говорить о том, что мне важно? Я готов говорить о тех, кто у нас есть. О трансферах говорить надо позже, нам нужно время, есть наработки.

— Какой матч был лучшим в этом сезоне?

— Трудно разделять. Но, думаю, с «Порту» в Португалии игра была яркой, мы забили 3 мяча на выезде с очень сильным соперником.

— Какие дальнейшие планы?

— Сейчас у всех пауза 6 дней, затем будет медицинское обследование, и с 29 июля начинаем подготовку к новому сезону, который стартует 9 августа.