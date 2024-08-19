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Тренер «Акрона» Тедеев раскритиковал судейство после поражения от «Рубина»: «Такие моменты не красят игру»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал судейство матча против «Рубина» (1:2) в 5-м туре РПЛ.

«Акрон» пропустил решающий гол в концовке, отличился форвард казанцев Мирлинд Даку. Забитый мяч засчитали после долгого просмотра видеоповтора — работавший на ВАР Василий Казарцев позвал главного арбитра Егора Егорова к монитору, но последний не изменил решения и засчитал гол казанцев.

«Такие моменты не красят игру, потому что было слишком много эпизодов, которые с точки зрения единоборств и их ведения были немного непонятны в плане решений судей. Поэтому данный мяч, залетевший в наши ворота, по нашему мнению, вследствие офсайда, судьи расценили так, что игрок не принимал активного участия в эпизоде», — цитирует Тедеева «БИЗНЕС Online».

«Рубин» (7 очков) поднялся на восьмое место в РПЛ. «Акрон» (4) идет 12-м в турнирной таблице.

В следующем туре казанцы на своем поле примут «Динамо» из Махачкалы (23 августа). «Акрон» на день позже на выезде встретится с ЦСКА.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
Заур Тедеев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
12
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
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Спартак – Факел
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18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
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19.08 17:30
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