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Сегодня, 16:12

Мостовой заявил, что Федун очень много сделал для «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывание главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина о бывшем владельце московского клуба Леониде Федуне.

«Не думаю, что у «Спартака» не все получалось, когда Карпин был главным тренером, потому что у него было недопонимание с Федуном. Тогда получается, что у всех было недопонимание. В то время многие бизнесмены покупали футбольные клубы, это была волна хайпа. Тогда много людей, которые не понимали в футболе, много говорили о нем, лезли в него, что сейчас тоже делается, но не в таком количестве. Может, в «Спартаке» где-то так и было. Как только Федун отошел, сразу дела пошли в гору, у красно-белых начало что-то получаться. Но я не думаю, что некоторые сезоны у «Спартака» были провалены из-за Федуна. Леонид Арнольдович же на поле не играет», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Он также отметил, что Федун построил стадион и платил всем большие деньги.

«Леонид Арнольдович очень много сделал для «Спартака», а другие этим пользовались. Слишком была большая ротация тренеров. Но что поделаешь, когда каждый приходил, пытался побольше заработать и убежать? Кстати, Карпин тоже уже раза три был в «Спартаке, причем в разных качествах», — добавил Мостовой.

Ранее Карпин в интервью «СЭ» рассказал, что после работы с Федуном перестал воспринимать его слова всерьез, потому что мнение функционера якобы могло меняться по нескольку раз в день.

Карпин работал в «Спартаке» в должности генерального директора с 2008 по 2012 год, а также главным тренером — с апреля 2009 по май 2012 года, а также с ноября 2012 по март 2014 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-o-slovakh-karpina-fedun-ochen-mnogo-sdelal-dlya-spartaka-a-drugie-etim-polzovalis-224694/
Александр Мостовой
Валерий Карпин
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ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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