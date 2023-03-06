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Мостовой высказался о желании Дзюбы стать тренером

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба планирует стать тренером после завершения карьеры игрока.

«Не знаю, как оценить такое желание. Из тысячи футболистов 800 хотят попробовать себя в роли тренера. Я видел и таких, которые вообще не хотели становиться наставниками. А потом как-то постепенно начинали работать в этом качестве. С другой стороны, встречал и тех, кто вообще в футбол не играл, а потом становился тренером. Никакой связи между игровой позицией и тренерским стилем нет. Бывает, что говорят: «Он был хорошим защитником, значит, его команда будет отлично обороняться» Или «Раз он играл нападающим, то команда будет много забивать». Да нет, конечно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив», подписав контракт с железнодорожниками до конца текущего сезона.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10702418-mostovoj-vyskazalsya-o-vozmozhnoj-rabote-dzyuby-v-kachestve-trenera.html
Александр Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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