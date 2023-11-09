Алдонин считает, что Файзуллаев сейчас лучший игрок в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин порассуждал о возможном трансфере Абоссбека Файзуллаева в Европу в зимнее трансферное окно.

«Готов ли уже зимой Файзуллаев повысить свой уровень и уехать играть в Европу? Надо понимать, какие предложения у него есть. Если его агент и он считают, что ЦСКА для него трамплин в Европу, безусловно, от хорошего европейского предложения сейчас никого не отговоришь. Абоссбек тоже хочет развивать свою карьеру. Но тут может быть двоякая игра — агенты могут спекулировать предложениями по Файзуллаеву, чтобы улучшить ему условия и зарплату в ЦСКА. Но, безусловно, он очень важный игрок для команды», — сказал Алдонин Metaratings.ru.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о потенциале Файзуллаева.

20-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА из узбекистанского «Пахтакора» в августе 2023 года. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 13 матчах этого сезона.