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Сегодня, 15:40

Алдонин считает, что Файзуллаев сейчас лучший игрок в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин порассуждал о возможном трансфере Абоссбека Файзуллаева в Европу в зимнее трансферное окно.

«Готов ли уже зимой Файзуллаев повысить свой уровень и уехать играть в Европу? Надо понимать, какие предложения у него есть. Если его агент и он считают, что ЦСКА для него трамплин в Европу, безусловно, от хорошего европейского предложения сейчас никого не отговоришь. Абоссбек тоже хочет развивать свою карьеру. Но тут может быть двоякая игра — агенты могут спекулировать предложениями по Файзуллаеву, чтобы улучшить ему условия и зарплату в ЦСКА. Но, безусловно, он очень важный игрок для команды», — сказал Алдонин Metaratings.ru.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о потенциале Файзуллаева.

20-летний Файзуллаев перешел в ЦСКА из узбекистанского «Пахтакора» в августе 2023 года. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 13 матчах этого сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-faizullaev-seichas-luchshii-igrok-v-cska-303728/
Евгений Алдонин
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Мор спрогнозировал крупную победу «Локомотива» над «Ахматом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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