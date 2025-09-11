Митрофанов — о потолке зарплат в РПЛ: «Министерство хочет получить реакцию, в том числе от клубов»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал предложение министра спорта Михаила Дегтярева ввести потолок зарплат в РПЛ и учредить в стране единого оператора судейства для игровых видов спорта.

— Как вы поняли историю с потолком зарплат?

— Министр прокомментировал. Речь идет о том, что Министерство задаст определенный тренд и хочет получить реакцию, в том числе от клубов, с точки зрения саморегулирования.

— Единый оператор судейства — это возможно?

— Инициатива прорабатывается. Есть разные виды спорта, различное регулирование.

Налог на легионеров? Мы предлагали распределять определенную часть денежных средств среди клубов, которые использовали молодых игроков.

Сейчас есть более простые схемы — можно взять за пример бундеслигу, процент распределяется в зависимости от времени молодых игроков. Можно подобную схему взять за образец. Тогда это решение было приостановлено в связи с нашим отстранением в том числе. Иностранные соревнования и участие в них, в том числе потеря финансирования, усложнило работу. Тогда инициативу заморозили. Нынешний лимит существует три года. Привел к улучшению.

Надеюсь, Минспорт, увидев работу клуба и РФС, прислушается. Пока немногие клубы высказались, что странно.