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Митрофанов — о потолке зарплат в РПЛ: «Министерство хочет получить реакцию, в том числе от клубов»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал предложение министра спорта Михаила Дегтярева ввести потолок зарплат в РПЛ и учредить в стране единого оператора судейства для игровых видов спорта.

— Как вы поняли историю с потолком зарплат?

— Министр прокомментировал. Речь идет о том, что Министерство задаст определенный тренд и хочет получить реакцию, в том числе от клубов, с точки зрения саморегулирования.

— Единый оператор судейства — это возможно?

— Инициатива прорабатывается. Есть разные виды спорта, различное регулирование.

Налог на легионеров? Мы предлагали распределять определенную часть денежных средств среди клубов, которые использовали молодых игроков.

Сейчас есть более простые схемы — можно взять за пример бундеслигу, процент распределяется в зависимости от времени молодых игроков. Можно подобную схему взять за образец. Тогда это решение было приостановлено в связи с нашим отстранением в том числе. Иностранные соревнования и участие в них, в том числе потеря финансирования, усложнило работу. Тогда инициативу заморозили. Нынешний лимит существует три года. Привел к улучшению.

Надеюсь, Минспорт, увидев работу клуба и РФС, прислушается. Пока немногие клубы высказались, что странно.

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РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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