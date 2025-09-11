Митрофанов прокомментировал отстранение Писарского за косвенное участие в процессе ставок

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением об отстранении форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«Комментировать возможности юридических обжалований бессмысленно. Это право каждого. Сейчас в ходе рассмотрения первого дела были вскрыты определенные обстоятельства. В ближайшее время будут переданы материалы в КДК, что ставил ставки, большой объем информации. Не сильно придавал внимание ограничениям. Будет новое рассмотрение в КДК», — сказал Митрофанов.

3 июля футболист был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок.

РФС вынес решение об отстранении футболиста в результате расследования после появления информации о том, что форвард мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН» (1:2). В той игре нападающий получил красную карточку в первом тайме.

7 августа апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу форварда на решение о его отстранении.