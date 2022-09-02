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Сегодня, 16:22

«Милан» никогда не интересовался Захаряном

Екатерина Звенигородская
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян («Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе «Милана» опровергли «СЭ» интерес к футболисту московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«Милан» никогда не интересовался и сейчас тоже не интересуется Арсеном Захаряном", — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее об интересе «Милана» к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну в это летнее трансферное окно писал Sport24.

1 сентября бело-голубые объявили, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Арсен Захарян
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