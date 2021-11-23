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Михаил Галактионов: «У Агаларова есть огромный потенциал»

01:50
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов уверен, что форвард «Уфы» Гамид Агаларов обладает большим потенциалом.

«Того же Агаларова мы привлекали к сборной U-20. Гамид тогда был в аренде в «Волгаре», если не ошибаюсь, сказал Галактионов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — И тогда нотки психологии и трудолюбия были видны. На сегодняшний день Агаларов возглавляет гонку голеадоров в чемпионате. Он забивает! И вне зависимости от обстоятельств приезжает в сборную. Его ментальность не меняется. Что будет дальше — неизвестно. Но видно, что игрок трудолюбивый. Он «голистый» игрок. У Гамида может быть два эпизода за игру — и он два забьет. На сегодня эти качества видны. Я думаю, у него есть огромный потенциал, чтобы расти».

37-летний Михаил Галактионов тренирует молодежную сборную России с декабря 2018 года.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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