Болельщики ЦСКА признали Эджуке лучшим игроком команды в сентябре
12 октября, 13:22
Болельщики ЦСКА признали нападающего Чидеру Эджуке лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на официальном сайте армейского клуба.
По итогам опроса на сайте красно-синих Эджуке набрал 55 процентов голосов. Второе место в голосовании занял вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев (21 процент). На третьей позиции расположился нападающий Антон Заболотный (20 процентов).
В сентябре 23-летний нигериец принял участие в 3 играх, в которых отметился результативной передачей.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ejuke-luchshiy-v-sentyabre/
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