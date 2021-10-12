Болельщики ЦСКА признали Эджуке лучшим игроком команды в сентябре

Болельщики ЦСКА признали нападающего Чидеру Эджуке лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на официальном сайте армейского клуба.

По итогам опроса на сайте красно-синих Эджуке набрал 55 процентов голосов. Второе место в голосовании занял вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев (21 процент). На третьей позиции расположился нападающий Антон Заболотный (20 процентов).

В сентябре 23-летний нигериец принял участие в 3 играх, в которых отметился результативной передачей.