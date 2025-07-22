Хлусевич: «Заболотный сразу влился в «Спартак» и старается помочь»
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, как приняли новичка команды нападающего Антона Заболотного.
— Приняли прекрасно, — приводят слова Хлусевича «Известия». — Как, впрочем, и обычно мы принимаем новичков. Рассчитываем на Антона. Клуб подписал опытного российского футболиста, которого в принципе все знают здесь. У него как будто не было даже адаптации — сразу влился в коллектив и старается нам помочь.
— Заболотный — уже третий за последние годы бывший футболист ЦСКА, которого подписывает «Спартак». Ранее были Никита Чернов и Хесус Медина. Внутри клуба еще есть какое-то особое отношение к этому явлению или историческая вражда с армейцами не играет роли в этих случаях?
— Думаю, между футболистами все-таки уже нет такой истории. Потому что футбол уводит нас на разные дороги. В нем все может быть, в том числе переход из ЦСКА в «Спартак» напрямую или через другие клубы. Здесь уже нет ничего нового.
— Нужно ли еще усиление «Спартаку» помимо Заболотного?
— «Спартак» всегда претендует на самые высокие места. И мы при любом составе будем в каждом матче играть на победу, бороться за нее изо всех сил.
34-летний форвард дебютировал в стартовом составе красно-белых. Его заменили на 74-й минуте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0