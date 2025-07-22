Хлусевич: «Заболотный сразу влился в «Спартак» и старается помочь»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, как приняли новичка команды нападающего Антона Заболотного.

— Приняли прекрасно, — приводят слова Хлусевича «Известия». — Как, впрочем, и обычно мы принимаем новичков. Рассчитываем на Антона. Клуб подписал опытного российского футболиста, которого в принципе все знают здесь. У него как будто не было даже адаптации — сразу влился в коллектив и старается нам помочь.

— Заболотный — уже третий за последние годы бывший футболист ЦСКА, которого подписывает «Спартак». Ранее были Никита Чернов и Хесус Медина. Внутри клуба еще есть какое-то особое отношение к этому явлению или историческая вражда с армейцами не играет роли в этих случаях?

— Думаю, между футболистами все-таки уже нет такой истории. Потому что футбол уводит нас на разные дороги. В нем все может быть, в том числе переход из ЦСКА в «Спартак» напрямую или через другие клубы. Здесь уже нет ничего нового.

— Нужно ли еще усиление «Спартаку» помимо Заболотного?

— «Спартак» всегда претендует на самые высокие места. И мы при любом составе будем в каждом матче играть на победу, бороться за нее изо всех сил.

34-летний форвард дебютировал в стартовом составе красно-белых. Его заменили на 74-й минуте.