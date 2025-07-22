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22 июля 2025, 02:59

Хлусевич: «Заболотный сразу влился в «Спартак» и старается помочь»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, как приняли новичка команды нападающего Антона Заболотного.

— Приняли прекрасно, — приводят слова Хлусевича «Известия». — Как, впрочем, и обычно мы принимаем новичков. Рассчитываем на Антона. Клуб подписал опытного российского футболиста, которого в принципе все знают здесь. У него как будто не было даже адаптации — сразу влился в коллектив и старается нам помочь.

— Заболотный — уже третий за последние годы бывший футболист ЦСКА, которого подписывает «Спартак». Ранее были Никита Чернов и Хесус Медина. Внутри клуба еще есть какое-то особое отношение к этому явлению или историческая вражда с армейцами не играет роли в этих случаях?

— Думаю, между футболистами все-таки уже нет такой истории. Потому что футбол уводит нас на разные дороги. В нем все может быть, в том числе переход из ЦСКА в «Спартак» напрямую или через другие клубы. Здесь уже нет ничего нового.

— Нужно ли еще усиление «Спартаку» помимо Заболотного?

— «Спартак» всегда претендует на самые высокие места. И мы при любом составе будем в каждом матче играть на победу, бороться за нее изо всех сил.

34-летний форвард дебютировал в стартовом составе красно-белых. Его заменили на 74-й минуте.

Источник: Известия
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Антон Заболотный
Даниил Хлусевич
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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