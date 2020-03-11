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Матч «Шальке» — «Зенит» перенесен из-за коронавируса

16:04
"Зенит" не сыграет с "Шальке". Фото ФК «Зенит»
"Зенит" не сыграет с "Шальке". Фото ФК «Зенит»
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Товарищеский матч «Шальке» — «Зенит» перенесен на неопределенный срок, сообщает сайт сине-бело-голубых. Причина — ситуация с коронавирусом.

Игра должна была пройти 29 марта в Гельзенкирхене. Ранее команды проводили два товарищеских матча — в 2007 они сыграли в Германии, в 2018-м — в Петербурге.

В настоящее время клубы обсуждают новую дату для проведения матча. Все приобретенные ранее билеты на игру остаются действительными.

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