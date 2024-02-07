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Масалитин: «Я бы посоветовал Чалову сосредоточиться на ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что нападающему красно-синих Федору Чалову стоит сосредоточиться на игре за московский клуб.

«Я бы посоветовал Чалову сосредоточиться на ЦСКА, естественно, прописав необходимые условия для того, чтобы его могли отпустить при поступлении достойного предложения. Гинер держит своё слово. Если Фёдор вдруг решит остаться, ему уже не надо думать ни о какой Европе, а сосредоточиться на интересах клуба. Он должен приносить максимум пользы.

Стоит ли Федору Чалову попробовать пойти путём Игоря Акинфеева и остаться на долгие годы в команде? Игорь не был никогда настроен на Европу, несмотря на различный интерес. А Чалов на сегодняшний день может уехать только в средний клуб, возможно из Швейцарии или Австрии, и бороться за Лигу чемпионов он не будет. Да и будут ли ему платить там огромные деньги? Согласится ли он на уступки? Что касается интереса от «Зенита», он может рассмотреть и этот вариант, если дело только в зарплате. Если ЦСКА сделает такое же предложение, он останется, но эту тему с продлением контракта надо уже закрывать», — цитирует RT Масалитина.

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1269080-masalitin-chalov-karera-sovet
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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