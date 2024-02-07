Булыкин мечтает увидеть Моуринью тренером «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на слова Юрия Семина, который мечтает увидеть Карло Анчелотти в качестве главного тренера красно-зеленых.

«Семин хотел бы увидеть Анчелотти у руля «Локомотива»? Достойный выбор, но я бы предпочел в таком случае другого специалиста, если говорить о мечтах. И это Жозе Моуринью! Он как раз сейчас без работы», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

В январе Моуринью был уволен с поста главного тренера «Ромы». Ранее он также работал с «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», «Интером» и «Реалом».