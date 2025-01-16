Рианчо считает, что Бителло может получить штраф за неявку на сборы «Динамо»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил ситуацию с полузащитником «Динамо» Бителло, не прибывшим на сборы клуба.

«Что делать с такими игроками? А вот тут у каждого клуба свои рычаги давления должны быть. Я знаю, что в «Барселоне» не будут играть даже те, кто опаздывает на тренировки. Там бы Бителло точно не играл с таким подходом. Но это топ-уровень. У кого есть возможность так вести дела, у кого-то нет. Некоторым клубам проще обойтись штрафом, например. Но отреагировать точно стоит», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Ботафого» хочет заполучить Бителло и готовит третье предложение московскому «Динамо». Второе предложение в размере 13 миллионов евро было отклонено. Сам футболист хочет перейти в команду, поэтому остался в Бразилии, надеясь на положительный результат переговоров.

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.