Маммана назвал «Сочи» «великими клубом»
08:30
Защитник Эмануэль Маммана в интервью YouTube-каналу «Сочи» высказался о своей аренде из «Зенита». Аргентинский футболист будет выступать за южан до конца сезона на правах аренды.
«Я очень рад находиться здесь, в Сочи. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться, присоединиться к команде. Постараюсь привнести в нее много хорошего и добиться многого с этим великим клубом. Обнимаю всех крепко», — сказал Маммана.
В прошлом сезоне 24-летний защитник провел всего три матча за «Зенит» в премьер-лиге. Из-за травм он выходил на поле всего 9 раз в РПЛ за последние два сезона.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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