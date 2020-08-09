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Маммана назвал «Сочи» «великими клубом»

08:30
Эмануэль Маммана. Фото ФК «Зенит»
Эмануэль Маммана. Фото ФК «Зенит»
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Защитник Эмануэль Маммана в интервью YouTube-каналу «Сочи» высказался о своей аренде из «Зенита». Аргентинский футболист будет выступать за южан до конца сезона на правах аренды.

«Я очень рад находиться здесь, в Сочи. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться, присоединиться к команде. Постараюсь привнести в нее много хорошего и добиться многого с этим великим клубом. Обнимаю всех крепко», — сказал Маммана.

В прошлом сезоне 24-летний защитник провел всего три матча за «Зенит» в премьер-лиге. Из-за травм он выходил на поле всего 9 раз в РПЛ за последние два сезона.

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