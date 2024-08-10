Дьяков не исключил крупной победы «Зенита» в матче с «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков от матча бело-голубых с «Зенитом» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Зенит» — явный фаворит матча, работа над ошибками по сравнению с прошлым сезоном проведена. Команда рвет и мечет, вынося всех на своем пути без шансов. Конечно, шансы на ничью есть, но они невелики. Плюс у «Динамо» есть проблемы в обороне: потеря центральных защитников и молодые ребята на их месте.

Не стану исключать и крупной победы «Зенита», может быть все, что угодно. Мы видели, как они сыграли в матче за Суперкубок, не пропускают в чемпионате, у них разница забитых и пропущенных — 13:0 за три матча. «Зенит» в полнейшем порядке», — цитирует Дьякова Metaratings.

Игра состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 10 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» и «Динамо» по итогам 3-х туров лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 9 очков.