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Сегодня, 11:53

Дьяков не исключил крупной победы «Зенита» в матче с «Динамо»

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Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков от матча бело-голубых с «Зенитом» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Зенит» — явный фаворит матча, работа над ошибками по сравнению с прошлым сезоном проведена. Команда рвет и мечет, вынося всех на своем пути без шансов. Конечно, шансы на ничью есть, но они невелики. Плюс у «Динамо» есть проблемы в обороне: потеря центральных защитников и молодые ребята на их месте.

Не стану исключать и крупной победы «Зенита», может быть все, что угодно. Мы видели, как они сыграли в матче за Суперкубок, не пропускают в чемпионате, у них разница забитых и пропущенных — 13:0 за три матча. «Зенит» в полнейшем порядке», — цитирует Дьякова Metaratings.

Игра состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 10 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» и «Динамо» по итогам 3-х туров лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 9 очков.

Источник: Metaratings
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
4
1
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
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