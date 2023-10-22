Мама Промеса дала прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН»

Мама нападающего «Спартака» Квинси Промеса в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Пари НН».

«Спартак» обыграет «Пари НН», а Промес забьет», — сказала мама Промеса «СЭ».

Форвард начнет матч с «Пари НН» в стартовом составе красно-белых. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.