Малком на карантине учит русский язык

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как справляется с приостановкой чемпионата России и карантином. По словам бразильца, перешедшего в питерский клуб летом прошлого года, он занимается изучением русского языка.

— Нам рекомендовали оставаться дома. Некоторые заведения уже закрыты, — цитирует Meu Timao Малкома. — Тренируюсь по указаниям клуба. Общаюсь с семьей и друзьями в соцсетях. Использую время, чтобы читать, изучать русский язык, слушаю музыку. И просто отдыхаю.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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