РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Максименко обрадовался бы возвращению Глушакова в «Спартак»

22:14
Илья Гапонов, Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Александр Максименко (слева направо). Фото Instagram Дениса Глушакова.
Илья Гапонов, Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Александр Максименко (слева направо). Фото Instagram Дениса Глушакова.
Теги:

Вратарь «Спартака» Александр Максименко заявил, что он был бы рад возвращению в команду полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова.

«Общаюсь ли с Глушаковым? Постоянно на связи с ним, всегда могу задать любой вопрос, — сказал вратарь в прямом эфире Instagram Red Bull Russia. — Обрадовался бы я, если бы он вернулся? Да, конечно».

Ранее информацию о возможном возвращении Глушакова опубликовал Telegram-канал Mash. Владелец красно-белых Леонид Федун опроверг ее и назвал «бредом». Сам Глушаков позднее прокомментировал эту информацию «СЭ».

В сезоне-2019/20 33-летний Глушаков провел 20 матчей за «Ахмат» и забил 4 гола. Хавбек выступал за красно-белых с 2013-го по 2019-й. Становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

29-го мая грозненцы продлили контракт с Глушаковым до конца текущего сезона.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир