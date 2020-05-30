Максименко обрадовался бы возвращению Глушакова в «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко заявил, что он был бы рад возвращению в команду полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова.

«Общаюсь ли с Глушаковым? Постоянно на связи с ним, всегда могу задать любой вопрос, — сказал вратарь в прямом эфире Instagram Red Bull Russia. — Обрадовался бы я, если бы он вернулся? Да, конечно».

Ранее информацию о возможном возвращении Глушакова опубликовал Telegram-канал Mash. Владелец красно-белых Леонид Федун опроверг ее и назвал «бредом». Сам Глушаков позднее прокомментировал эту информацию «СЭ».

В сезоне-2019/20 33-летний Глушаков провел 20 матчей за «Ахмат» и забил 4 гола. Хавбек выступал за красно-белых с 2013-го по 2019-й. Становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

29-го мая грозненцы продлили контракт с Глушаковым до конца текущего сезона.