Максим Беляев: «Беру у жены уроки итальянского, быстрыми темпами овладеваю языком»

Защитник «Арсенала» Максим Беляев рассказал о том, как проводит время на самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

— Сложный период не только для футболистов, но и для всего мира, — цитирует Беляева официальный сайт клуба. — Пандемия коронавируса — такого никто не ожидал и не мог себе предвидеть. Немного не по себе. Сейчас мы живем в ожидании, что в ближайшее время все это закончится, а жизнь станет такой же, какой была до вируса.

— В самоизоляции люди стараются провести время с пользой, открывают что-то новое. Чем вы занимаетесь в карантине?

— Моя жена Кристина достаточно хорошо знает итальянский язык. Во время карантина обучает меня. Из нее получается хороший учитель: беру у Кристины уроки итальянского, быстрыми темпами овладеваю языком.

— Как профессиональному спортсмену в таком режиме поддерживать физическую форму?

— Знаете, здесь понятие формы очень растяжимое. Чтобы просто мышцы не атрофировались, можно выполнять какие-то банальные упражнения: пресс качать, стоять в планке и отжиматься. Футбол — это движение, а в квартире, сами понимаете, какое может быть движение? Выполняю каждый день ту программу, которую нам расписали тренеры.