Наумов — про Одемвингие: «Он был пофигистом. Не нравился мне как человек»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» поделился воспоминаниями об экс-игроке железнодорожников Питере Одемвингие.

«Он был очень сильным футболистом. Бешеная скорость, хороший удар — умел играть. Но я не мог смириться с одной его чертой... Великие спортсмены говорят, что нужно забывать о поражениях. Но я не мог смириться с тем, что он через 10 минут хихикал, договаривался о встречах. Он не парился по поводу результата. Некоторые не спят ночами, а Питер к этому относился спокойно. Это не очень хорошо. Команда должна переживать за результат. У Питера было другое мнение — по этому поводу мы конфликтовали», — сказал Наумов «СЭ».

Наумов также рассказал подробности контракта игрока времен «Локомотива».

«Он был очень своеобразным футболистом. У него в контракте было написано — дополнительные 8 тысяч долларов за каждый гол. Когда я это увидел — обалдел. Как же так? 11 человек играет, а 1 получает 8 тысяч за гол. Потребовал пересмотра. Как человек он мне не нравился — был пофигистом. Это для меня было неприемлемо», — добавил Наумов.

Ранее 43-летний нигериец российского происхождения в интервью BBC заявил, что мечтает поработать с национальными сборными как тренер.

Одемвингие родился в Ташкенте, а детство провел в России, где тренировался в академиях «КАМАЗА» и ЦСКА. Карьеру он начал на родине отца в Нигерии, но в 2007-2010 годах играл за московский «Локомотив». Также нападающий известен по выступлениям за «Лилль» и «Вест Бромвич».