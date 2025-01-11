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Наумов — про Одемвингие: «Он был пофигистом. Не нравился мне как человек»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» поделился воспоминаниями об экс-игроке железнодорожников Питере Одемвингие.

«Он был очень сильным футболистом. Бешеная скорость, хороший удар — умел играть. Но я не мог смириться с одной его чертой... Великие спортсмены говорят, что нужно забывать о поражениях. Но я не мог смириться с тем, что он через 10 минут хихикал, договаривался о встречах. Он не парился по поводу результата. Некоторые не спят ночами, а Питер к этому относился спокойно. Это не очень хорошо. Команда должна переживать за результат. У Питера было другое мнение — по этому поводу мы конфликтовали», — сказал Наумов «СЭ».

Наумов также рассказал подробности контракта игрока времен «Локомотива».

«Он был очень своеобразным футболистом. У него в контракте было написано — дополнительные 8 тысяч долларов за каждый гол. Когда я это увидел — обалдел. Как же так? 11 человек играет, а 1 получает 8 тысяч за гол. Потребовал пересмотра. Как человек он мне не нравился — был пофигистом. Это для меня было неприемлемо», — добавил Наумов.

Ранее 43-летний нигериец российского происхождения в интервью BBC заявил, что мечтает поработать с национальными сборными как тренер.

Одемвингие родился в Ташкенте, а детство провел в России, где тренировался в академиях «КАМАЗА» и ЦСКА. Карьеру он начал на родине отца в Нигерии, но в 2007-2010 годах играл за московский «Локомотив». Также нападающий известен по выступлениям за «Лилль» и «Вест Бромвич».

Питер Одемвингие
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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