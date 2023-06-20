Гагнидзе и Сазонов вызваны в молодежную сборную Грузии на чемпионат Европы U21

Игроки «Динамо» Лука Гагнидзе и Саба Сазонов получили вызов в молодежную сборную Грузии на чемпионат Европы U21, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Турнир пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.

В групповом этапе молодежная сборная Грузии сыграет со сверстниками из Португалии (21 июня), Бельгии (24 июня) и Нидерландов (27 июня).

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