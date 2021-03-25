В «Спартаке» отреагировали на интерес клуба к Бенитесу
25 марта 2021, 23:10
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» прокомментировали информацию о том, что Рафаэль Бенитес входит в шорт-лист кандидатов на пост наставника красно-белых.
«СМИ могут хоть каждый день называть по новой фамилии. Возможно, когда-то получится угадать», — сказал Фетисов в комментарии «СЭ».
В конце декабря 2020 года тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение с красно-белыми истекает в конце сезона-2020/21.
«Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
(Артем Калинин)
Бенитес входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
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