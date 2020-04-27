Мачей Рыбус: «Россияне очень серьезно относятся к коронавирусу»

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус рассказал о мерах безопасности в России в связи с пандемией коронавируса.

— Действуют электронные пропуска, без них нельзя пользоваться метро, такси или даже поехать в супермаркет, — приводит слова Рыбуся Wirtualna Polska. — За отсутствие пропуска полиция взимает штраф. Все делается для того, чтобы люди не перемещались по городу без цели. В самом начале пандемии я еще бегал в лесу. Я видел патрули, но догонять меня никто не стал. Когда ситуация стала более серьезной, я ограничил выходы из дома и только раз в неделю езжу в магазин за покупками.

— Число зараженных в России продолжает увеличиваться, даже президент заявил, что ситуация развивается в неблагоприятном направлении.

— Можно почувствовать, что россияне очень серьезно относятся к коронавирусу и хотят жестко с ним расправиться. По всем телевизионным каналам звучит одна и та же тема, вся Россия говорит о пандемии. С самого начала мы все немного над этим подсмеивались. Если кто-нибудь в раздевалке чихал или начинал кашлять, сразу начинались шутки. Когда я простудился и у меня стали слезиться глаза, клубный врач отправил меня домой, а ребята смеялись, что я заразился. Думаю, в большинстве стран первая реакция на появление вируса была такой.

— Как это выглядит сейчас?

— Все следуют рекомендациям. Я тоже надеваю маску и перчатки, входя в магазин, а потом мы с женой дезинфицируем все продукты. Мы стараемся не контактировать с людьми, но я не зацикливаюсь на мыслях о страхе, растущем количестве зараженных. Я сам не был в центре Москвы уже месяц. Я заказал велотренажер, насколько приборов для тренировки мышц верхней части тела. Кроме того, тренеры дали каждому игроку инструкции для проведения тренировок.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 80 949 человек, 6 767 выздоровело, 747 умерло.