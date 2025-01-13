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Лунев заявил, что у «Динамо» есть все для победы в РПЛ в этом сезоне

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Вратарь «Динамо» Андрей Лунев оценил перспективы команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я отлично провел отпуск, был в Петербурге, Москве, Уфе. Просто отдыхал, все время в семье, старался с ними проводить время, ничего другого, — приводит ТАСС слова Лунев. — Ожидания и надежды от второй части сезона самые высокие, будем работать. Имею в виду победу в чемпионате? В чемпионате и кубке, нужно работать над этим, цели должны быть только такие, нужно стремиться к их реализации. У нас есть два месяца, чтобы качественно поработать над какими-то нашими недочетами, устранить их, улучшить наши качества. Поэтому с оптимизмом входим во вторую часть. Я думаю, что сейчас у «Динамо» есть все, чтобы одержать победу в РПЛ, все в наших руках».

«Динамо» с 35 очками завершило первую часть чемпионата России на четвертом месте, бело-голубые на 4 очка отстают лидеров «Краснодара» и «Зенита».

Источник: ТАСС
Андрей Лунев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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