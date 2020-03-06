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«Лук и чеснок всегда спасали». Глушаков пошутил о коронавирусе

14:51
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков с иронией отреагировал на ситуацию с коронавирусом.

-Тема коронавируса — везде... Тревожно, конечно, но с другой стороны — ощущение, что тема излишне на хайпе, — написал футболист в Instagram. — Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы — лук и чеснок всегда спасали.

На фото Глушаков держит тарелки с луком и чесноком. 33-летний защитник в текущем сезоне провел 18 матчей за «Ахмат» и забил три мяча.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B9Y-cQfKHnr/

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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