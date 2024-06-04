Дюков считает, что пока удается сохранить уровень РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью «РБ Спорт» поделился мнением об уровне РПЛ.

«Чтобы ответить на вопрос про уровень РПЛ объективно, нужно играть международные матчи. Те встречи, которые наши клубы проводят, говорят о том, что уровень нам сохранять удается. Конечно, матчей наши клубы проводят немного, но, тем не менее, если брать и сборную против Сербии и Камеруна, а также игры юношеских сборных, то мы видим, что мы конкурентноспособны. Деградации точно не вижу.

— Вы давно в футболе. Видите схожесть доминации «Спартака» в 90-х и «Зенита» сейчас?

— Это разные ситуации. Но вопрос интересный, есть гипотезы, давайте вернемся к этой теме при следующем разговоре, — сказал Дюков «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России.