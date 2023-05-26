Орлов поделился мнением о репутации Промеса

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о репутации форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Когда он закончит играть, тогда и будем говорить, легенда он или нет. Промес — хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес — техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несет из Голландии. Как-то у меня не вяжется. Легенды «Спартака» — это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда — это человек без отрицательных явлений. Но «Спартак» сам решит, легенда Промес или нет», — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем сезоне 31-летний голландец сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач. Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.