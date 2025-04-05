«Локомотив» — «Зенит»: Соболев забил первый гол за гостей в РПЛ и сравнял счет

«Зенит» сравнял счет в матче против «Локомотива» в 23-м туре РПЛ — 1:1.

На 85-й минуте отличился Александр Соболев. Гол стал для форварда первым за «Зенит» в РПЛ. Кроме того, 28-летний нападающий забил в чемпионате России впервые с 7 апреля 2024 года. Тогда он еще выступал за «Спартак» и оформил дубль в матче против московского «Динамо» (2:1).