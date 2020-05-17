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«Локомотив» в ближайшее время покинут 8 игроков

12:08
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что в ближайшее время команду покинут восемь футболистов. Функционер не уточнил, о каких именно игроках идет речь, заявив лишь о том, что состав железнодорожников подвергнется серьезным изменениям.

— Совет директоров оценивал очень много факторов при принятии решения [о непродлении контракта с Семиным]: экономические, организационные, технические, вирусологические. Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоау Мариу одновременно. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы.

Дополнительная информация:

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1189892_Anatolij_Meshherakov_S_Seminym_nam_by_takzhe_nikto_ne_garantiroval_vtorogo_mesta

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