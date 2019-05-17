19:36 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" поздравил Денисова с 35-летием

0
Обсудить

Официальный Твиттер "Локомотива" поздравил своего полузащитника Игоря Денисова с 35-летием.

Денисов перешел в "Локомотив" из "Динамо" в июле 2017-го. Выиграл чемпионат (сезон-2017/18) и Кубок России (сезон-2016/17) с железнодорожниками.

В текущем сезоне провел 26 матчей за москвичей и отдал одну голевую передачу.

 

Василий Кикнадзе: "С Денисовым диалог начался"

Опрос

ВАР в РПЛ: вы за или против?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ