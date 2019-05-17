"Локомотив" поздравил Денисова с 35-летием

Официальный Твиттер "Локомотива" поздравил своего полузащитника Игоря Денисова с 35-летием.

Денисов перешел в "Локомотив" из "Динамо" в июле 2017-го. Выиграл чемпионат (сезон-2017/18) и Кубок России (сезон-2016/17) с железнодорожниками.

В текущем сезоне провел 26 матчей за москвичей и отдал одну голевую передачу.

Сегодня полузащитнику "Локо" Игорю Денисову исполнилось 35 лет!

С днём рождения, Игорь 🥳 pic.twitter.com/Ia9qh8WpRR – ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 17 мая 2019 г.

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