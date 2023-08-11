Источник: Зайнутдинов переходит в «Бешикташ» за 5 миллионов евро
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов станет игроком «Бешикташа», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».
По информации источника, «Бешикташ» заплатит за 25-летнего игрока сборной Казахстана 5 миллионов евро. Кроме того, ЦСКА сможет получить 15 процентов от будущей перепродажи.
Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за красно-синих 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Источник: https://t.me/karpinside/28930
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|
Урал – Спартак
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|- : -
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|20:00
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|13.08
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|1
|1
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