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Сегодня, 17:55

Источник: Зайнутдинов переходит в «Бешикташ» за 5 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бактиер Зайнутдинов (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов станет игроком «Бешикташа», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, «Бешикташ» заплатит за 25-летнего игрока сборной Казахстана 5 миллионов евро. Кроме того, ЦСКА сможет получить 15 процентов от будущей перепродажи.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за красно-синих 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://t.me/karpinside/28930
Бактиер Зайнутдинов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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РПЛ: «Урал» — «Спартак», «Локомотив» — «Крылья Советов» и другие матчи 4-го тура

«Локомотив» отклонил предложение «Вердера» по Тикнизяну
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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