Источник: Зайнутдинов переходит в «Бешикташ» за 5 миллионов евро

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов станет игроком «Бешикташа», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, «Бешикташ» заплатит за 25-летнего игрока сборной Казахстана 5 миллионов евро. Кроме того, ЦСКА сможет получить 15 процентов от будущей перепродажи.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за красно-синих 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.