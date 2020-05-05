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Live с Рабинером и Евсеевым — в 14.00

12:00

В 14.00 на YouTube-канале «СЭ» состоится прямой эфир с главным тренером «Уфы» Вадимом Евсеевым. Ведущий — Игорь Рабинер.

Главные темы:

— Секреты постоянных побед «Уфы» над фаворитами

— «Локомотив» и будущее Юрия Семина

— Хотел бы Евсеев поработать в «Спартаке» или «Локомотиве»?

— Надо ли доигрывать сезон в РПЛ и ФНЛ

— Игорь Шалимов и скандал с «дармоедами»

— Великолепный Instagram Евсеева

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