Литвинов заявил, что отказался бы переходить в «Зенит»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как бы отреагировал на предложение перейти в «Зенит».

«Интерес «Зенита»? Не знаю. Мне лично никто не звонил. Что, если бы вышли на меня? Сказал бы — ребята, я в «Спартаке» сейчас», — сказал Литвинов «РБ Спорт».

Ранее в «Зенит» перешел форвард «Спартака» Александр Соболев. По информации «РБ Спорт», он пошел на понижение зарплаты ради трансфера в Санкт-Петербург. Свою первую тренировку с новой командой футболист проведет 4 сентября.