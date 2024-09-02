Газизов — о встрече с Мажичем: «Наш посыл, чтобы судья не был на первых ролях»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от встречи с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем, которая состоится 3 сентября.

«Вопросы к Мажичу есть, постараемся завтра их все озвучить. Наш посыл в том, чтобы судья не был на первых ролях, все хотят играть и смотреть футбол. Надеемся, встреча будет носить позитивный характер», — сказал Газизов «РБ Спорт».

Мажич стал главой судейского департамента РФС летом прошлого года. В 2018 году Мажич обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/2018 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.