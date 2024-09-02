Защитник «Спартака» Чернов получил травму на тренировке и выбыл на два месяца

Защитник «Спартака» Никита Чернов получил повреждение после столкновения на тренировке, сообщаетcя в Telegram-канале красно-белых.

После медицинского обследования у футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости. Защитник сможет вернуться на поле ориентировочно через 2 месяца.

После семи туров РПЛ «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 14 очков. Лидирует «Зенит» (17).