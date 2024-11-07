Литвинов покинул заседание КДК РФС

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов покинул заседание КДК РФС, где разбирался вопрос о его поведении в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Представители клуба и футболист отказались от комментариев.

По ходу московского дерби Литвинов был удален с поля на 60-й минуте встречи за агрессивное поведение в адрес игроков соперника после просмотра видеоповтора.