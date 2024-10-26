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Судейство

Сегодня, 16:22

Левников прикреплен к ЦСКА, Мешков — к «Факелу»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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По странному стечению обстоятельств Кирилл Левников уже в третий раз в этом чемпионате получил назначение на матч с участием ЦСКА в качестве судьи. Всего у него девять игр.

Похожая ситуация была ровно год назад. Тогда у Левникова-среднего было восемь встреч в чемпионате России-2023/24 и четыре из них — с участием красно-синих.

А Виталия Мешкова прикрепили к «Факелу». Он в четвертый раз за последний месяц, с 27 сентября по 26 октября, в этом сезоне назначен на игру воронежцев в качестве судьи, ВАР и АВАР.

Мешков впервые отправлен на матч ЦСКА после 25 апреля этого года. Шесть месяцев назад он работал как ВАР в ходе встречи ЦСКА — «Спартак» (0:0) и не помог исправить ошибку Василия Казарцева, который ошибочно не удалил футболиста армейцев Мойзеса.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Мешков
Кирилл Левников
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
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 5 1 0
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