«Динамо» Махачкала — «Акрон»: гости сравняли счет с ошибочно назначенного углового

На 90+3-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала— «Акрон» (1:1) второй ассистент судьи Андрей Гурбанов ошибочно не определил положение «вне игры» у футболиста гостей Жилсона Беншимола.

Сразу после этого «Акрон» заработал угловой удар, после розыгрыша которого сравнял счет.

Помощнику Артема Чистякова следовало зафиксировать офсайд у Беншимола, после чего судья назначил бы свободный удар в сторону ворот «Акрона», а не угловой в его пользу.