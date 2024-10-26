«Акрон» на 90+3-й минуте вырвал ничью в гостевом матче с махачкалинским «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ — 1:1.

В составе хозяев отличился Гамид Агаларов. У тольяттинцев гол забил Владимир Хубулов в компенсированное время.

«Динамо» поднялось на 11-е место в таблице, набрав 12 очков. «Акрон» расположился на 8-й строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Зенитом» 2 ноября, а «Акрон» днем позже примет «Крылья Советов».